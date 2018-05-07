Тофиг Мусаев в красивом бою защитил чемпионский титул MMA в Баку - ВИДЕО - ФОТО

7 мая 2018 21:01

На Бакинском Олимпийском стадионе в рамках международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) состоялся интересный бой между Тофигом Мусаевым (Азербайджан) и Марифом Пираевым (Россия), победу в которой одержал наш соотечественник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уже несколько лет Мариф Пираев является одним из главных талантов в легкой весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мариф Пираев отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. В данном спорте Тофиг Мусаев уже более десяти лет, в 38 поединках получилось одержать 29 побед. Боец является знатным нокаутером, так как досрочно закончились 28 боев, и лишь в одном была победа по очкам.

В этом поединке, как говорится, нашла коса на камень, и азербайджанский боец стал победителем.

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