Определен победитель турнира по мини-футболу, посвященного 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Баку прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников МЧС Азербайджана, организованный Спортивно-оздоровительным клубом и Профсоюзом ведомства. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

Турнир был посвящен 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В пятидневном соревновании приняли участие 19 команд, представляющие различные структуры МЧС Азербайджана. Команды были распределены в четыре группы, две лучшие выходили в следующий этап, а дальше борьба продолжалась по олимпийской системе.

Третье место заняла Служба спасения особого риска, второе - Государственной службы пожарной охраны, победителем стала команда Управления материально-технического обеспечения. Победителей и призеров поздравили заместитель главы МЧС Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, председатель профсоюза Мехман Исмайлов и руководитель клуба полковник Физули Мусаев, пожелали им дальнейших успехов. Команды и лучшие игроки были отмечены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

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