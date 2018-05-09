Фергюсон после выхода из комы первым делом заинтересовался результатом матча
Первые слова сэра Алекса Фергюсона после того, как он вышел из комы, касались футбола. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Как сыграл Донкастер?", - спросил он. Интерес именитого тренера к этому клубу связан с тем, что главным тренером команды является его сын Даррен. Выступающий в Первой лиге, "Донкастер Роверс" 5 мая на домашнем стадионе "Кипмоут" проиграли клубу "Уиган Атлетик" со счетом 0:1.
"Типичный сэр Алекс. Он не может перестать говорить о футболе", - пояснил неназванный собеседник издания. Он добавил, что Фергюсон пожалел о том, что не сможет посетить финал кубка Англии (19 мая), но не исключает визита в Киев на финал Лиги чемпионов (26 мая).
76-летнего Фергюсона госпитализировали 5 мая после того, как тот пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали кровоизлияние в мозг и успешно прооперировали в Королевском госпитале Сэлфорда.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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