Фергюсон после выхода из комы первым делом заинтересовался результатом матча

9 мая 2018 09:18

Первые слова сэра Алекса Фергюсона после того, как он вышел из комы, касались футбола. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как сыграл Донкастер?", - спросил он. Интерес именитого тренера к этому клубу связан с тем, что главным тренером команды является его сын Даррен. Выступающий в Первой лиге, "Донкастер Роверс" 5 мая на домашнем стадионе "Кипмоут" проиграли клубу "Уиган Атлетик" со счетом 0:1.

"Типичный сэр Алекс. Он не может перестать говорить о футболе", - пояснил неназванный собеседник издания. Он добавил, что Фергюсон пожалел о том, что не сможет посетить финал кубка Англии (19 мая), но не исключает визита в Киев на финал Лиги чемпионов (26 мая).

«Сражайтесь, Босс»: бывшие подопечные, а также соперники шлют Фергюсону слова поддержки в соцсетях

76-летнего Фергюсона госпитализировали 5 мая после того, как тот пожаловался на плохое самочувствие. У него диагностировали кровоизлияние в мозг и успешно прооперировали в Королевском госпитале Сэлфорда.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az