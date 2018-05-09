«Барселона» выкупит футболиста сборной Франции за 100 млн евро

"Барселона" выразила готовность выплатить мадридскому "Атлетико" 100 миллионов евро за переход нападающего сборной Франции Антуана Гризманна. Об этом сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу уже связался с президентом мадридского клуба Энрике Сересо и заявил, что "Барселона" выплатит за форварда необходимую сумму отступных, прописанную в его контракте.

В январе 2018-го руководство "Барселоны" заявило, что потратило все имевшиеся на трансферы деньги. Клуб заплатил 120 миллионов евро за полузащитника "Ливерпуля" Филлипе Коутиньо.

Гризманн перешел в "Атлетико" летом 2014-го. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В марте футболист отказался продлить соглашение с мадридской командой.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Атлетико" 46 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей. Вместе с командой футболист вышел в финал Лиги Европы. В решающем матче "Атлетико" встретится с французским "Марселем".

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