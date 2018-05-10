"Ювентус" в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии

В Риме завершился финал Кубка Италии по футболу. В решающем матче встречались туринский "Ювентус" и "Милан". Встреча завершилась разгромной победой старой синьоры со счетом 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дубль оформил Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты). Кроме того, отличился Дуглас Коста (61-я). Еще один мяч нападающий "Милана" Никола Калинич отправил в собственные ворота (76-я). Отметим, что второй гол Бенатиа и мяч Косты были забиты при серьезных ошибках вратаря миланцев Джанлуки Доннарумы.

"Ювентус" выиграл Кубок Италии в четвертый раз подряд и 13-й в истории, укрепив лидерство по этому показателю в Италии.