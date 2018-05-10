«Барселона» разгромила «Вильярреал» в матче Примеры - ВИДЕО

"Барселона" на своём поле одержала разгромную победу над "Вильярреалом" в перенесённом матче 34-го тура испанской Примеры, передает Day.Az со ссылкой на rt.com.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе "Барселоны" дубль оформил Усман Дембеле. Ещё по голу забили Филиппе Коутиньо, Паулиньо и Лионель Месси.

"Вильярреал" ответил голом Никола Сансоне.

"Барселона", досрочно обеспечившая себе чемпионство, набрала 90 очков. "Вильярреал" с 57-ю баллами занимает шестое место.

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