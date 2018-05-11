Азербайджанские гимнастки заняли третье место в командном выступлении на Кубке мира

В испанском городе Гвадалахара завершился Кубок мира по художественной гимнастике среди юниоров серии Challenge, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Азербайджанские гимнастки не вернулись с пустыми руками с этого турнира. Таким образом, пара Нармины Самедовой и Арзу Джалиловой, набрав в командном выступлении 88,550 балла, заняла третье место и завоевала бронзовую медаль турнира.

На четвертом месте расположились азербайджанские гимнастки Дарья Фаршбафшахрияри и Елизавета Лузань, набравшие 86,950 балла.

По результатам индивидуальных упражнений, Арзу Джалилова заняла четвертое место в упражнениях с булавой и седьмое место - в упражнениях с лентой. Елизавета заняла шестое место в упражнении с обручем.