В Баку стартовал чемпионат мира по спортивному капоэйро - ФОТО

11 мая в Бакинском Дворце спорта стартовал чемпионат мира по спортивному капоэйро.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поддержку соревнованию, организованному Всемирной федерацией капоэйро совместно с Министерством молодежи и спорта и Федерацией капоэйро Азербайджана, оказывают посольство Азербайджана в Бразилии и посольство Бразилии в Азербайджане.

В чемпионате мира принимают участие спортсмены из свыше 40 стран. В соревновании также участвуют 12 самых крупных групп капоэйро и их гранд-мастера.

Азербайджан на чемпионате представлен 25 спортсменами в различных возрастных категориях.

В первый день соревнований свое мастерство продемонстрировали юные спортсмены.

Чемпионат завершится 12 мая.