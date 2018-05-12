Голландский футболист забил самый невероятный автогол года - ВИДЕО

Голландец Стейн Спирингс отметился голом в свои ворота с 40 метров, сообщает "Советский спорт".

Красивейший удар по своим воротам нанес полузащитник "Спарты" из Роттердама. Его команда встречалась с "Дордрехтом" из одноименного города в рамках переходного турнира чемпионата Голландии, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

"Спарта" на выезде побеждала с минимальным счетом 1:0. Но в самой концовке встречи Спирингс пытался отобрать мяч у соперника и случайно пробил в сторону своих ворот. Вратарь, посчитав, что не имеет права касаться мяча руками, пытался головой спасти ситуацию, однако мяч предательски залетел ему за шиворот.

Правда, долго печалиться голландскому полузащитнику не пришлось - уже через две минуты Роберт Мюрен вырвал победу для "Спарты".

Второй матч за право сыграть в высшем голландском дивизионе состоится в Роттердаме 13 мая.

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