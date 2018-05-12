«Ювентус» намерен продать Манджукича
12 мая 2018 14:40 209
Туринский "Ювентус" планирует расстаться с нападающим Марио Манджукичем, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Football Italia, итальянский клуб обратился к трем разным агентам с просьбой найти 31-летнему хорвату новую команду, но предложений о трансфере пока не поступало.
Отмечается, что главный тренер "Ювентуса" недоволен результативностью форварда, а сам игрок не удовлетворен своей позицией на поле.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Манджукич принял участие в 30 матчах в составе туринского клуба, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:40 133
«Интер» хочет приобрести игрока «Ромы»
11 мая 17:52 366
В Баку стартовал чемпионат мира по спортивному капоэйро - ФОТО
11 мая 17:37 12
Салахат Агаев: Эта игра будет одной из самых важных для "Нефтчи"
14:29