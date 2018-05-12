«Ювентус» намерен продать Манджукича

Туринский "Ювентус" планирует расстаться с нападающим Марио Манджукичем, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Football Italia, итальянский клуб обратился к трем разным агентам с просьбой найти 31-летнему хорвату новую команду, но предложений о трансфере пока не поступало.

Отмечается, что главный тренер "Ювентуса" недоволен результативностью форварда, а сам игрок не удовлетворен своей позицией на поле.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Манджукич принял участие в 30 матчах в составе туринского клуба, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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