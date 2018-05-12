Буффон рискует пропустить прощальную игру за сборную Италии

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона. 40-летний голкипер рискует пропустить свой прощальный матч за сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последний матч Буффона за национальную команду состоится 4 июня против сборной Нидерландов.

УЕФА начал расследование против итальянского вратаря по итогам второго четвертьфинального матча "Ювентуса" против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу туринцев, что не позволило "сливочным" пройти в полуфинал. Пенальти, назначенный британским арбитром Майклом Оливером, вызвал бурю эмоций у многолетнего капитана "Ювентуса", что повлекло дальнейшее удаление Буффона.

УЕФА не видит смысла дисквалифицировать голкипера в Лиге чемпионов, так как по окончании этого сезона легендарный вратарь планирует завершить карьеру. Но Буффон может быть дисквалифицирован на определенный период времени, которые коснутся международных матчей. Соответственно, если подобные санкции все-таки произойдут, то итальянец не сможет выступить в прощальной игре за сборную.