Рафаэль Агаев стал 11-кратным чемпионом Европы

В сербском городе Нови-Сад проходит чемпионат Европы по каратэ WKF, вместе с которым проходит и первый в истории чемпионат континента по пара-каратэ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

На турнире выступают около 100 спортсменов от 15 стран. Азербайджан представляют 17 участников.

В соревновании мужчин по кумитэ в весовой категории до 75 кг на татами вышли 40 каратистов. Пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев с одинаковым счетом 1:0 победил литовца, латыша и турка. В полуфинале Рафаэль выиграл хантеем (1:1) у итальянца Луиджи Буса. А в финале лидер сборной Азербайджана Рафаэль Агаев, победив в финале венгерского спортсмена, в 11-й раз стал чемпионом Европы.

Среди мужчин по кумитэ в весе свыше 84 кг приняли участие 33 спортсмена. Шахин Атамов в первом круге выиграл 2:1 у датчанина, затем 1:0 у албанца, далее хантеем (2:2) одолел голландца и 2:1 испанца. А в финале представитель Азербайджана уступил боснийцу, что позволило ему выиграть серебряную награду.

Еще одну серебряную медаль в копилку Азербайджана завоевала Ирина Зарецкая. Она стала второй в кумитэ среди 36 женщин в категории до 68 кг. В первом бою победила 1:0 боснийку, затем хантеем (0:0) спортсменку из Словении, далее выиграла 3:0 у спортсменки из Швеции, хантеем (0:0) у словачки, 7:0 у спортсменки из Македонии. В финале азербайджанка уступила спортсменке из Швейцарии.

Среди представителей Азербайджана шансы на медали также имеют Нурана Алиева (50 кг), Турал Агаларзаде (67 кг) в кумитэ, Роман Гейдаров - в ката будут бороться за бронзу.