«ПСЖ» не продаст Неймара

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно. Об этом информирует "Советский спорт".

"Неймар будет в "ПСЖ" в следующем сезоне. 2000%", - приводят слова Аль-Хелаифи французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26-летний бразилец перешел в парижскую команду перед началом текущего сезона. "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за его трансфер рекордные €222 млн.

В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 19 голевых передач.