«ПСЖ» не продаст Неймара
13 мая 2018 10:13 113
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий Неймар не покинет парижскую команду в летнее трансферное окно. Об этом информирует "Советский спорт".
"Неймар будет в "ПСЖ" в следующем сезоне. 2000%", - приводят слова Аль-Хелаифи французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
26-летний бразилец перешел в парижскую команду перед началом текущего сезона. "ПСЖ" заплатил "Барселоне" за его трансфер рекордные €222 млн.
В нынешнем сезоне форвард провел 30 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 19 голевых передач.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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