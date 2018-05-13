Участник из Венесуэлы: «Бакинский марафон» является очень позитивным событием
"Бакинский марафон" является очень позитивным событием, особенно с точки зрения популяризации спорта и здорового образа жизни.
Об этом в воскресенье сказал Trend участник из Венесуэлы Карлос Буэно, передает Day.Az.
"Люди в Баку очень милые и приветливые, организовано все на высоком уровне, да и погода прекрасная! Отрадно, что в Баку проводится такое соревнование. Уверен, что его популярность будет расти", - отметил Буэно.
Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".
Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.
В этом году в забеге участвуют 18 тысяч человек.
В Бакинском марафоне принимают участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.
Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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