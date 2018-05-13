Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди женщин - ФОТО

Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди женщин.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Победительницей марафона среди женщин стала турчанка Челик Фадиме 1986 года рождения. Второе место заняла Валентина Полтавска из Украины (1971 года рождения). Третьей в забеге стала россиянка Анастасия Петрова (1993 года рождения).

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.