Победитель "Бакинского марафона-2018" установил новый рекорд.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Украинец Игорь Олефиренко, завершив дистанцию за один час и шесть минут, побил прошлогодний рекорд гражданина Турции Вейси Аслана, который преодолел дистанцию за один час и семь минут.

Отметим, что победитель марафона в 2016 году Намиг Асадов преодолел данное расстояние за один час и семнадцать минут.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.