Определился победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Первое место в забеге среди паралимпийцев занял Мехман Рамазанзаде 1970 года рождения.

За время проведения марафона впервые созданы условия для участия в забеге паралимпийцев.

Отметим, что победителем "Бакинского марафона-2018" стал участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Оп преодолел дистанцию за один час и шесть минут, установив рекорд Бакинского марафона.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.