Валентина Полтавска: Впечатления от «Бакинского марафона» только положительные

Впечатления от "Бакинского марафона-2018" только положительные, сказала в воскресенье Trend Валентина Полтавска (участница из Украины, 1971 года рождения), которая заняла второе место, передает Day.Az.

"Мне в первый раз, когда я приехала на "Бакинский марафон-2017", здесь очень понравилось. И я решила приехать на марафон и в этом году. На следующей неделе буду участвовать в еще одном марафоне в США. Поэтому я немного придерживала себя", - сказала она.

Полтавска также поздравила участника из Украины Игоря Олефиренко, который стал победителем "Бакинского марафона-2018".

"Я знала, что Олифиренко будет первым. Мы вместе прилетели", - сказала она.

Отметим, что победителем "Бакинского марафона-2018" стал участник из Украины Игорь Олефиренко (1990 года рождения). Оп преодолел дистанцию за один час и шесть минут, установив рекорд Бакинского марафона.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.