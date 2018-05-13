Победительница марафона среди женщин: Бакинский марафон был организован на высоком уровне

Бакинский марафон был организован на высоком уровне и мы чувствовали поддержку зрителей во время забега, сказала Trend в воскресенье победительница марафона среди женщин Челик Фадиме (участница из Турции), передает Day.Az.

Фадиме отметила, что она впервые участвует на Бакинском марафоне и вообще это первый ее визит в Баку.

По ее словам, маршрут марафона был трудным для нее, так как до этого она участвовала в другом марафоне.

"Ровно 14 дней назад я приняла участие в марафоне в Германии, где заняла пятое место", - сказала она.

По словам Фадиме, она впервые стала победителем марафона.

"О проведении Бакинского марафона я узнала у своих знакомых, которые были участниками предыдущих марафонов. Я очень хотела побывать в Баку. Я полюбила этот город и думаю остаться еще на день для того, чтобы поближе узнать этот прекрасный город", - сказала Фадиме.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.