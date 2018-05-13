Победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев: Своей победой хочу сказать людям, чтобы не падали духом

Своей победой хочу сказать людям, чтобы никогда не падали духом. Об этом сказал Trend в воскресенье победитель "Бакинского марафона-2018" среди паралимпийцев Мехман Рамазанзаде, передает Day.Az.

Он отметил, что впервые участвует в марафоне. "Я не марафонец, однако принял решение испытать себя. Как видите, "я победил ветер", - сказал Рамазанзаде.

Как отметил участник, он не ожидал, что достигнет финиша. "Этой победой многое можно сказать людям, павшим духом: пускай смотрят на паралимпийцев и не теряют любовь к жизни", - добавил Рамазанзаде.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.