Награждены победители «Бакинского марафона-2018» - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2018", проведенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Победителем Бакинского марафона среди мужчин стал участник из Украины Игорь Олефиренко. Он преодолел дистанцию за один час и шесть минут. Этот показатель стал рекордным среди марафонов, проведенных в Баку.

Второе место занял иранец Магомед Джафар Муради. Третьим достиг финиша Омар Алканоглу из Турции.

Победителем марафона среди женщин стала турчанка Челик Фадиме. Валентина Полтавска из Украины достигла финиша второй, россиянка Анастасия Петрова - третьей.

Кроме этого, Мехман Рамазанзаде занял первое место среди участников-паралимпийцев.

"Бакинский марафон-2018", который прошел под девизом "Победи ветер!", был организован в третий раз.

Эксклюзивным партнером проекта "Бакинский марафон-2018", нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Церемония награждения победителей соревнований "Бакинский марафон - 2018" была проведена в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составила три тысячи манатов, за второе место - две тысячи манатов, а за третье место - 1000 манатов.

Кроме того, победителям были вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами "Бакинского марафона - 2018" были вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Отметим, что средства от "Бакинского марафона - 2018" будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.