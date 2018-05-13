Салах вошел в состав сборной Египта на два товарищеских матча перед ЧМ-2018

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах вошел в состав сборной Египта по футболу на два товарищеских матча перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter сборной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

26 мая сборная Египта сыграет с командой Кувейта, 6 июня - с бельгийцами.

Полностью состав сборной Египта выглядит следующим образом:

вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави ("Аль-Ахли"), Шериф Экрами ("Аль-Ахли"), Мохаммед Авад ("Исмаили");

защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все - "Аль- Ахли"), Махмуд Хамди ("Замалек"), Мохаммед Абдельшафи ("Аль- Фатах", Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба - "Вест Бромвич", Англия), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Карим Хафез ("Ланс", Франция), Омар Габер ("Лос- Анджелес", США), Амро Тарек ("Орландо Сити", США);

полузащитники: Тарек Хамед ("Замалек"), Махмуд Абдельазиз ("Замалек), Шикабала ("Аль-Рияд"), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия), Сэм Морси ("Уиган", Англия), Мохамед Эль-Нени ("Арсенал", Англия), Махмуд ("Иттихад", Саудовская Аравия), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Махмуд ("Касымпаша", Турция), Амр Варда ("Атромитос", Греция);

нападающие: Марван Мохсен ("Аль-Ахли"), Ахмед Гомаа ("Аль-Масри"), Ахмед Хасан ("Брага", Португалия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Сборная Египта будет соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира, их встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Также в группе A выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая.