Бакинский марафон-2018: Победившие ветер, новые рекорды, каскад эмоций - РЕПОРТАЖ - ФОТО

По инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел третий "Бакинский марафон-2018" под девизом "Победи ветер!". Марафон был реализован компанией SportMarketing Group (SMG) при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона и компании Azercell Telekom. Бакинский марафон протяженностью 21 километр стартовал с площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В марафоне приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, молодежных организаций, дипломатических миссий и иностранных граждан, работающих в стране, многочисленные зарубежные гости. В марафоне мог принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет - граждане Азербайджана и других стран. Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака, США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

Нынешний марафон был ознаменован рядом новых рекордов. Например, если в 2016 году в забеге приняло участие более 7000 человек, а в 2017 году - более 13000, то в этом году - более 18000!

Победитель среди мужчин Игорь Олефиренко (Украина) установил новый рекорд, завершив дистанцию за один час и шесть минут, тем самым побив прошлогодний рекорд Вейси Аслана (Турция, один час и семь минут). Напомним, что победитель 2016 года Намиг Асадов (Азербайджан) преодолел дистанцию за 1 ч 17 мин.

Вторым среди мужчин в нынешнем марафоне стал Магомед Джафар Муради (Иран), третьим - Омар Алканоглу (Турция). Среди женщин победительницей стала Челик Фадиме (Турция), второе место заняла Валентина Полтавска (Украина), третье - Анастасия Петрова (Россия).

По всему маршруту участников забега поддерживали DJ, группы поддержки. Вдоль маршрута через каждые три километра для участников были установлены пункты помощи. На финише у Бакинского олимпийского стадиона была организована фан-зона соревнований, где были представлены развлекательные программы для молодежи и детей, звучала музыка, предлагались различные блюда и напитки.

Здесь же прошла церемония награждения победителей в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место - 3000, второе - 2000, третье - 1000 манатов. Кроме того, победителям были вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами были вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Честная спортивная борьба на протяжении всей дистанции, потрясающая теплая атмосфера среди участников и зрителей, превратили соревнование в большой праздник мира и дружбы. В комментариях корреспонденту Trend участники делились каскадом эмоций.

Победитель "Бакинского марафона - 2018" Игорь Олефиренко, трехкратный чемпион Украины по марафону, участник Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году (занял 13 место): "Впервые приезжаю в Азербайджан и потрясен вашим гостеприимством и дружелюбием, национальной кухней и красотой Баку. Надеюсь вновь приехать в Баку и добиться успеха".

Победительница среди женщин Челик Фадиме (Турция), участница международных соревнований, впервые завоевала первое место: "О проведении Бакинского марафона я узнала у своих знакомых, которые были участниками предыдущих марафонов. Я очень хотела побывать в Баку. Это мой первый визит в вашу столицу, которую полюбила всей душой, и самый большой успех на международной арене. Эмоции переполняют меня!".

Интересно, что Валентина Полтавска второй год подряд завоевывает в Баку серебро, а в Гяндже в 2017 году вовсе стала победительницей: "Азербайджан - очень удачная для меня страна, где всегда добиваюсь успеха. Соревнование организовано на самом высоком уровне. Марафоны в Баку и Гяндже объединяют людей независимо от социального статуса и возраста, национальности и вероисповедания, являются большим праздником спорта и солидарности народов".

Особенно хотелось бы отметить, что впервые в этом соревновании приняли участие паралимпийцы. Первым на велоколясках к финишу пришел Мехман Рамазанзаде: "Я не марафонец, однако принял решение испытать себя. Своей победой хочу сказать людям, чтобы никогда не падали духом: пускай смотрят на паралимпийцев и не теряют любовь к жизни".

Первыми к финишу среди паралимпийцев на инвалидных колясках пришли воспитанники Центра профессиональной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями: среди девушек - Гяндаб Алакперли, среди парней - Шахин Гусейнов.

Участник марафона, преподаватель Центра, генеральный секретарь Азербайджанской федерации бочче, главный тренер паралимпийской сборной, ветеран Карабахской войны Ильхам Магеррамов отметил значимость соревнования для людей с ограниченными физическими возможностями: "Наши воспитанники вновь доказали силу волю и непоколебимый дух на пути к победе на такой длинной и трудной для нас дистанции. Особо подчеркну следующий факт. Нас было 18 человек на инвалидных колясках, и каждый из более 18 тысяч участников старался нам помочь! Вот это и есть равенство и единство! Мы все равны в обществе! И хотелось бы выразить искреннюю признательность Фонду Гейдара Алиева за этот незабываемый праздник".

Очень большой интерес к соревнованию был среди зарубежных гостей из разных стран и континентов. Макью Пецотти принял участие в соревновании вместе с супругой Сюзанной. Семейная чета из Шотландии: "Я принимал участие во многих марафонах в Африке, Европе, Азии и Америке. В Бакинском марафоне принимают участие спортсмены из многих стран мира, представители посольств и иностранных компаний, особенно радует большой интерес со стороны нашей молодежи. Замечательный праздник, объединяющий народы".

61-летний Крес Крехарт приехал из ЮАР: "Азербайджан - прекрасная страна, где очень любят спорт, проводится множество значимых международных соревнований, ко всем участникам и гостям относятся с большим уважением. И проведение Бакинского марафона стало очередным подтверждением ярких спортивных традиций страны и пропаганды здорового образа жизни".

54-летний Коэн Вайт прибыл из далекой Австралии: "О марафоне прочитал из интернета и узнал от своих друзей, которые принимали здесь участие и были высокого мнения об уровне организации. Лично убедился, что все было прекрасно, особенно понравился Баку, большой мегаполис со своеобразной современной и древней архитектурой, и его люди, очень добрые и отзывчивые. Вернусь домой только с самыми позитивными эмоциями".

Сей Ци из Китая работает в одной из компаний в Баку: "Соревнование служит пропаганде спорта, здоровья и единства. Это настоящий спортивный праздник для всех людей, которые могут испытать себя в нелегком соревновании, в честном соперничестве и дружеской атмосфере".

Георгий Шакранидзе приехал из Грузии: "Мы - соседние страны, но впервые приехал в Баку, который мне очень понравился. Дистанция была сложная, сильный ветер, были хорошие соперники, поэтому удалось занять лишь пятое место. Но в будущем обязательно постараюсь попасть в число призеров. Спасибо организаторам за этот спортивный праздник".

Традиционно большой интерес Бакинский марафон вызывает у молодежи и старшего поколения. Неоднократный участник марафонов 60-летний Тапдыг Дадашов: "Более 30 лет бегал, бегу и буду бежать марафон, потому что это, прежде всего, здоровье и энергия, независимо от возраста. Каждый день занимаюсь, в неделю пробегаю до 100 км. Предлагаю проводить марафон и среди пожилых людей, в котором обязательно стану чемпионом".

Айла Сейид вошла в топ-10 среди женщин: "Неоднократно принимала участие в марафонах, добивалась успеха, но этот особенный. Хочу выразить благодарность Фонду Гейдара Алиева за создание и проведение Бакинского марафона. В спорте я с детства - гандбол, бег, большой теннис, плавание, йога, фитнес в тренажерном зале. Поэтому бегать марафоны не составило для меня больших усилий. Искренне считаю, что бег помогает стать сильнее каждому. Он учит бороться, слушать себя, быть спокойным и рассудительным. Марафонцы - это отдельная нация добрых, терпеливых, позитивных людей".

18-летняя студентка Бакинского государственного университета Гюнай Гулиева: "Впервые принимала участие в марафоне, и было очень тяжело, но выдержала. Надо еще больше заниматься спортом, работать над собою и в будущем побеждать. Особенно было приятно увидеть такое большое количество молодежи. Это очень радует!".

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов отметил, что Фонд Гейдара Алиева вносит большой вклад в обеспечение массовости и развитие спорта в нашей стране, пропаганде здорового образа жизни, объединении людей вокруг благородных идей.

"Проведение третьего Бакинского марафона является знаменательным событием, которое приобрело международный и массовый характер. Год от года увеличивается количество участников, что показывает большой интерес в стране к спорту и здоровому образу жизни. Для нас это большой праздник!", - сказал Мамедов.

Отметим, что средства от "Бакинского марафона - 2018" будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.