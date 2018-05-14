«Барселона» потерпела первое поражение в Ла Лиге за 400 дней - ВИДЕО

"Барселона" уступила "Леванте" (4:5) в матче 37-го тура чемпионата Испании. Это поражение стало первым для команды во внутреннем первенстве в этом сезоне, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Всего беспроигрышная серия каталонцев прервалась на 44-м матче. В последний раз "Барселона" проигрывала в ла лиге "Малаге" (0:1). Та игра состоялась 8 апреля 2017 года - 400 дней назад.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

