«Барселона» потерпела первое поражение в Ла Лиге за 400 дней - ВИДЕО

14 мая 2018 09:23

"Барселона" уступила "Леванте" (4:5) в матче 37-го тура чемпионата Испании. Это поражение стало первым для команды во внутреннем первенстве в этом сезоне, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Всего беспроигрышная серия каталонцев прервалась на 44-м матче. В последний раз "Барселона" проигрывала в ла лиге "Малаге" (0:1). Та игра состоялась 8 апреля 2017 года - 400 дней назад.

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