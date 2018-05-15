Футбольный турнир Neymar Jr’s Five в Азербайджане - ФОТО

Уже третий год подряд футбольный турнир Neymar Jr's Five, представленный знаменитым игроком Неймаром, дает возможность молодым азербайджанским талантам проявить себя и выиграть возможность полететь на мировой финал турнира на родину футболиста в Бразилию.

Neymar Jr's Five - это глобальный турнир "пять на пять", который объединяет игроков со всех уголков мира с общей страстью - футболом. В 2017 году в турнире приняли участие более 100 000 игроков из 53 стран, включая и Азербайджан. В этом году турнир будет еще масштабнее. Более 60 стран с 6 континентов уже проводят отборочные турниры, в которых игроки соревнуются за победу в национальном финале и билет на мировой финал, который в третий раз пройдет в Instituto Projeto Неймара-младшего в Прайя-Гранде, Бразилии, 21 июля.

Сам Неймар-иладший принимает большое участие в развитии его именного проекта: "Я очень рад, что с каждым годом количество игроков, участвующих в проекте растет - с каждым годом у нас больше команд и больше стран-участниц", - сообщил Неймар.

В Азербайджане отборочные туры в 2018 году пройдут при поддержке AFFA: в Гяндже 20-го мая, Лянкяране 27-го мая и в Баку 1, 2 и 3-го июня. Национальный финал пройдет в Баку 17 июня.

В турнире могут принять участие команды из шести игроков, четверо участников должны быть в возрасте 16-25 лет, а двое игроков могут быть и старше 25 лет. Для подачи заявок пройдите по ссылке и заполните форму заявки: https://win.gs/2jFJyVZ

Кстати, победители 2017-го года, команда "Şirinlər", которые уже однажды побывали в Бразилии, будут еще раз бороться за эту возможность.

"Представлять свою страну на мировом финале турнира - это большая честь и мы сделали все, что было в наших руках, чтобы достойно бороться с лучшими игроками из 53 стран мира. В этом году некоторые ребята из команды опять будут участвовать в отборочных турах", - сказал Day.Az капитан команды-победителя Эльмаддин Гусейнзаде.

"Главное для победы - это сплотиться как команда, сосредоточиться на игре и не нарушать правила".

Футбольный турнир Neymar Jr's Five в Азербайджане проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), компаний Azfar Sport Events & Promotion и Badamlı.

Н. Гасымова