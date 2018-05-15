Месси признан самым полезным игроком в топ-лигах Европы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут - в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.

На втором месте в данном рейтинге расположился полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва, на третьем - форвард "Ювентуса" Пауло Дибала. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду разделил 16-е место в списке лучших игроков с форвардом "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона"),

2. Давид Сильва ("Манчестер Сити"),

3. Пауло Дибала ("Ювентус"),

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"),

5. Николас Отаменди ("Манчестер Сити"),

6. Мохамед Салах ("Ливерпуль"),

6. Фернандиньо ("Манчестер Сити"),

8. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"),

9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"),

10. Роберт Левандовски ("Бавария").

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