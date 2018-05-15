Азербайджанские борцы завоевали три медали на международном турнире

В Каспийске (Россия) завершился традиционный Мемориал Али Алиева по вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Азербайджан на соревновании представляли 17 спортсменов, трое из которых завоевали медали.

Гаджимурад Гаджиев (70 кг) и Ибрагим Юсупов (79 кг) стали победителями, а Асланбек Алборов (92 кг) проиграл в финале. Мирджалал Гасанзаде (61 кг) проиграл в схватке за третье место.

В турнире, который проводится 49-й раз, участвовали борцы из 12 стран.