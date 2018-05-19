Месси попросил у «Барселоны» игрока «Ювентуса»
19 мая 2018 09:16 168
Нападающий и лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, сине-гранатовые среди вариантов усиления рассматривают кандидатуры Тьяго Алькантары из "Баварии", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Миралема Пьянича из "Ювентуса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, Месси выступает за то, чтобы каталонцы приобрели именно боснийского игрока.
В текущем сезоне 28-летний Пьянич провел 43 матча, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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