Месси попросил у «Барселоны» игрока «Ювентуса»

Нападающий и лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает "Советский спорт".

По информации Calciomercato, сине-гранатовые среди вариантов усиления рассматривают кандидатуры Тьяго Алькантары из "Баварии", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Миралема Пьянича из "Ювентуса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, Месси выступает за то, чтобы каталонцы приобрели именно боснийского игрока.

В текущем сезоне 28-летний Пьянич провел 43 матча, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.