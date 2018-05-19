Национальный паралимпийский комитет Азербайджана провел турнир по фехтованию - ФОТО

В Центре профессиональной реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями №1 прошел турнир по фехтованию, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана, сообщили в пресс-службе НПКА, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Турнир был посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

В турнире приняли представители пяти клубов. Среди девушек победительницей стала Айтекин Гасанова, среди парней - Галиб Алиев. Победители и призеры были отмечены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

Современная история реабилитации фехтованием начинается с 1952 года, когда данный вид спорта стал доступным и для людей, прикованных к инвалидным креслам. С 1960 года фехтование было включено в программу Паралимпийских игр, где разыгрывается 15 комплектов олимпийских наград. С этого времени среди паралимпийцев регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а также Кубки мира. В соревнованиях по паралимпийскому фехтованию, или, как его ещё называют, фехтование в инвалидных колясках, принимают участие атлеты с поврежденным спинным мозгом, ампутированными конечностями и другими травмами.