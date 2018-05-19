Буффон сыграл "на ноль" в своем последнем матче за "Ювентус"

Капитан и вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой последний матч в составе туринского клуба, выйдя на поле в домашней встрече заключительного (38-го) тура чемпионата Италии против "Вероны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Буффон вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте на Карло Пинсольо. Матч продолжается, счет 2:1 в пользу "Ювентуса". В составе хозяев отличились Даниэле Ругани (50-я минута) и Мираль Пьянич (53), за "Верону" гол забил Алессио Черчи (76).

"Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии за один тур до конца сезона, сыграв вничью в гостях с "Ромой" (0:0). Этот титул стал 34-м в истории команды, клуб выигрывает в национальном первенстве на протяжении семи сезонов подряд. Также в нынешнем сезоне "Ювентус" стал обладателем Кубка Италии.

Буффон перешел в "Ювентус" в 2001 году, в его составе он девять раз выиграл чемпионат Италии (еще двух титулов клуб был лишен из-за коррупционного скандала), четыре раза - Кубок Италии, пять раз - Суперкубок страны. Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. Всего в турнире он провел 117 матчей.

40-летний игрок является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии, встреча с "Вероной" стала для него 640-й. Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году - футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз - Италии.

На победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года он был признан лучшим вратарем, а также вошел в символическую сборную турнира. Буффон - рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Италии (176), является серебряным призером чемпионата Европы - 2012 и бронзовым Кубка конфедераций - 2013. Буффон вошел в символическую сборную чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.