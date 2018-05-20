"Барселона" согласовала контракт с лучшим бомбардиром Евро-2016

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, лидер мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Diario Sport. Каталонский клуб готов выплатить за 27-летнего французского футболиста прописанную в его контракте сумму отступных - €100 млн.

По информации издания, Гризманн уже согласовал с "Барселоной" пятилетний контракт с зарплатой €15 млн в год. Также в договоре будет прописаны бонусы за различные достижения. Ранее форвард отказался продлить соглашение с "Атлетико", который предлагал ему зарплату €25 млн в год.

Гризманн на протяжении четырех последних сезонов становился лучшим снайпером "Атлетико". Летом 2016 года он выиграл бомбардирскую гонку на чемпионате Европы. Форвард стал автором шести мячей и первым игроком с 1984 года, забившим на чемпионате Европы больше пяти голов. В 1984 году лучший бомбардир первенства француз Мишель Платини забил в пяти матчах девять голов. С тех пор бомбардирскую гонку выигрывал футболист, поразивший ворота соперников максимум пять раз.

По итогам 2016 года Гризманн стал третьим в списке лучших футболистов мира. Он занял третье место и в голосовании журналистов, организованном журналом France Football, и в голосовании тренеров и капитанов национальных сборных под эгидой ФИФА. В обоих случаях он уступил обладателю призов португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси.

С 14 лет Гризманн выступал за испанский клуб "Реал Сосьедад", за который в 201 матче во всех турнирах забил 52 гола. В 2014 году француз перешел в "Атлетико", став с мадридским клубом победителем Лиги Европы-2017/18 и Суперкубка Испании-2014 и финалистом Лиги чемпионов-2015/16. За команду Диего Симеоне 27-летний нападающий провел 208 матчей во всех турнирах, забив 112 голов.

За сборную Франции Гризманн выступает с 2014 года, став с ней серебряным призером Евро-2016. Всего в составе национальной сборной он провел 51 матч и забил 19 голов.