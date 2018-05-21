Неймар сдал назад

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель убедил нападающего Неймара не уходить из команды. Об этом сообщает журналист Гильерм Балаге в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник отмечает, что бразилец всерьез размышлял о трансфере в другой клуб, потому что не был счастлив в Париже, и рассматривал мадридский "Реал" в качестве места для продолжения карьеры. "Но теперь, после "фантастической" встречи с Тухелем, Неймар убедился, что в будущем он останется в ПСЖ", - написал Балаге.

С октября 2017 года СМИ начали публиковать сообщения о том, что Неймар жалеет о переходе в ПСЖ и хочет уйти из клуба. В частности отмечалось, что форвард был недоволен тренером Унаи Эмери, который уже потерял работу, уровнем чемпионата Франции, жизнью в Париже, а также скучал по родителям.

Ситуацией якобы был готов воспользоваться "Реал". На трансфер Неймара президент клуба Флорентино Перес приготовил 260 миллионов евро.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из "Барселоны" за сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.