Команда «CinemaPlus» стала чемпионом групповой стадии «MFL» - ФОТО

Футбольная команда сети кинотеатров "CinemaPlus" стала победителем конференции А в любительском турнире MFL. Команда одержала 24 победы из 27 игр и готовится к выступлениям в play off турнира.

Основателем и капитаном команды является Шаиг Гарибзаде. Лучший бомбардир команды - Джейхун Ширинли.

"Мини-футбольная лига" для футболистов-любителей в Азербайджане. Этот уникальный спортивный проект предназначен для широкой аудитории, интересующейся футболом.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

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