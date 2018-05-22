Команда «CinemaPlus» стала чемпионом групповой стадии «MFL» - ФОТО
22 мая 2018 09:00 137
Футбольная команда сети кинотеатров "CinemaPlus" стала победителем конференции А в любительском турнире MFL. Команда одержала 24 победы из 27 игр и готовится к выступлениям в play off турнира.
Основателем и капитаном команды является Шаиг Гарибзаде. Лучший бомбардир команды - Джейхун Ширинли.
"Мини-футбольная лига" для футболистов-любителей в Азербайджане. Этот уникальный спортивный проект предназначен для широкой аудитории, интересующейся футболом.
Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.
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