"Атлетико" победил участника Чемпионата Мира в товарищеском матче - Видео

22 мая был разыгран товарищеский матч между национальной сборной Нигерии и коллективом "Атлетико" из Мадрида. Матч завершился боевой победой "матрасников" со счетом 3:2, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.

На 31-й минуте 19-летний полузащитник "МВВ Маастрихт" Келечи Нвакали открыл счет - 1:0. Через 3 минуты аргентинскому плеймейкеру Анхелю Корреа удалось сравнять счет - 1:1. На экваторе второго тайма Фернандо Торрес вывел "матрасников" вперед, замкнув головой навес с углового - 1:2. Через 16 минут нападающий "Тренчина" Мохаммед Усман вновь сделал счет равным - 2:2. В конце матча Морено вырвал победу для своего коллектива - 2:3.

Статистика матча (Нигерия/"Атлетико")

Удары 9/12

Удары в створ 6/4

Владение 51%/49%

Голами отметились Келечи Нвакали (31), Мохаммед Усман (79), Анхель Корреа (34), Фернандо Торрес (63) и Морено (85).

На 31-й минуте 19-летний полузащитник "МВВ Маастрихт" Келечи Нвакали открыл счет - 1:0. Через 3 минуты аргентинскому плеймейкеру Анхелю Корреа удалось сравнять счет - 1:1. На экваторе второго тайма Фернандо Торрес вывел "матрасников" вперед, замкнув головой навес с углового - 1:2. Через 16 минут нападающий "Тренчина" Мохаммед Усман вновь сделал счет равным - 2:2. В конце матча Морено вырвал победу для своего коллектива - 2:3.

Статистика матча (Нигерия/"Атлетико")

Удары 9/12

Удары в створ 6/4

Владение 51%/49%

Голами отметились Келечи Нвакали (31), Мохаммед Усман (79), Анхель Корреа (34), Фернандо Торрес (63) и Морено (85).

Составы на матч:

Нигерия: Томас, Мухаммед, Дуру, Айана, Ожо, Нвакали, Эдуок, Кадири, Нвакали, Оламилекан, Альхассан.

"Атлетико": Облак, Партей, Олабе, Корреа, Гамейро, Карро, Хуанфран, Гонсалес, Муньоз, Мойа, Монтеро.

Предупреждения: Монтеро - 24, Корреа - 61, Томас - 88.

Голы: Нвакали 31 - 1:0, Корреа 34 - 1:1, Торрес 63 - 1:2, Усман 79 - 2:2, Морено 85 - 2:3.

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