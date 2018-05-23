Роналду в третий раз назван самым популярным спортсменом мира

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

Второе место в исследовании занял баскетболист Леброн Джеймс ("Кливленд Кавальерс"), а замкнул тройку лидеров футболист "Барселоны" Лионель Месси.

Также в первую десятку вошли такие спортсмены, как Неймар, Роджер Федерер, Тайгер Вудс, Рафаэль Надаль и другие.

Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в поисковых системах, а также доходы спортсменов.

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