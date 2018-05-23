Азербайджанская гимнастка завоевала "бронзу" на турнире в Венгрии

23 мая 2018 15:30

В конце прошлой недели в венгерском городе Кишкунфеледьхаза состоялся международный турнир по женской спортивной гимнастике.

Об этом говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представлявшая Азербайджан в юниорской программе Самира Гахраманова отличилась успешным выступлением среди своих сверстников - в опорном прыжке она набрала 12 450 баллов и завоевала бронзовую медаль.

Среди 21 участника азербайджанские гимнастки в многоборье заняли шестое место.

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