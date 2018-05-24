Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

Американский артист Уилл Смит, музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнят официальную композицию чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), пишет Вестник Кавказа, передает Day.Az.

"В рамках очередного интересного сотрудничества ФИФА и Sony Music Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up - официальную песню чемпионата мира по футболу-2018 в России, спродюсированную диджеем и композитором Дипло", - говорится в сообщении.

Композиция будет доступна на различных музыкальных платформах 25 мая, а 7 июня представят официальный видеоклип. Артисты исполнят ее перед финалом ЧМ-2018 на стадионе "Лужники" 15 июля.

По словам Уилла Смита, выступить на событии такого масштаба является для него большой честью. Музыкант подчеркнул, что написанная к ЧМ-2018 песня "вобрала в себя гармонию, эклектические ноты и различные жанры". "В конце концов мы хотим, чтобы весь мир танцевал", - обратил внимание Уилл Смит.

Напомним, чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.