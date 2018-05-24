Сарри проведет переговоры с руководством "Челси"
24 мая 2018 10:27 109
Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри в четверг прибудет в Лондон, где проведет переговоры с руководством "Челси". Если они завершатся успешно, то итальянский специалист заменит своего соотечественника Антонио Конте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В среду Маурицио Сарри покинул "Наполи", уступив свое место Карло Анчелотти. На 59-летнего тренера помимо лондонцев претендует "Зенит". Но пока инициатива на стороне английского клуба.
Тем временем Антонио Конте еще не покинул "Челси". Более того, итальянец пока не говорил о желании подавать в отставку. За два года работы в Лондоне Конте выигрывал с "Челси" звание чемпиона и Кубок Англии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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