"Атлетико" хочет удержать Гризманна зарплатой в 25 млн евро

24 мая 2018 13:27

Руководство мадридского "Атлетико" готово пересмотреть условия контракта Антуана Гризманна. Лучшему футболисту "матрасников" предложена зарплата в 25 млн евро за год. Это сделано для того, чтобы 27-летний француз не перешел в каталонскую "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее появилась информация, что звездный форвард "Атлетико" согласился продолжать выступать в клубе, однако после обструкции со стороны собственных фанатов во время заключительного матча чемпионата Испании Гризманн находится в раздумьях, сообщает Sports.ru.

Напомним, что "Барселона" предлагала французу зарплату на уровне 15 миллионов евро за сезон.

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