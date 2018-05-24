Футболист не стал забивать гол, увидев столкновение соперников - ВИДЕО

Матч пятого футбольного дивизиона Чехии между командами "Лгота" и "Хотиков" подарил спортивному миру один из самых ярких эпизодов фейр-плей последних лет. Нападающий не стал забивать мяч в пустые ворота, увидев серьезное столкновение двух противников, передает Day.Az со ссылкой на vinegret.cz.

Все случилось на 57-й минуте матча. Защитник и вратарь "Лготы" пытались прервать опасную передачу, но действовали так неудачно, что столкнулись друг с другом. Мяч при этом отлетел к нападающему соперников Яну Кончалу.

Футболист оказался один перед пустыми воротами, но вместо того чтобы забить гол, остановился и выбил мяч за пределы поля, призвав судью скорее оказать помощь травмированным соперникам. Примечательно, что к этому моменту "Хотиков" проигрывал 1:2, и Кончал осознанно отказался от возможности сравнять счет.

Болельщики на трибунах встретили поступок аплодисментами. Своего молодого нападающего после игры похвалил и тренер "Хотикова" Петр Ныклес. Его команде в итоге удалось добиться ничьей (2:2).

Вратарь хозяев после оказанной помощи вернулся в ворота, а вот защитнику потребовалась госпитализация. Он получил легкое сотрясение мозга и вернется в строй в ближайшие недели.

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