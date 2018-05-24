Футболист не стал забивать гол, увидев столкновение соперников - ВИДЕО
Матч пятого футбольного дивизиона Чехии между командами "Лгота" и "Хотиков" подарил спортивному миру один из самых ярких эпизодов фейр-плей последних лет. Нападающий не стал забивать мяч в пустые ворота, увидев серьезное столкновение двух противников, передает Day.Az со ссылкой на vinegret.cz.
Все случилось на 57-й минуте матча. Защитник и вратарь "Лготы" пытались прервать опасную передачу, но действовали так неудачно, что столкнулись друг с другом. Мяч при этом отлетел к нападающему соперников Яну Кончалу.
Футболист оказался один перед пустыми воротами, но вместо того чтобы забить гол, остановился и выбил мяч за пределы поля, призвав судью скорее оказать помощь травмированным соперникам. Примечательно, что к этому моменту "Хотиков" проигрывал 1:2, и Кончал осознанно отказался от возможности сравнять счет.
Болельщики на трибунах встретили поступок аплодисментами. Своего молодого нападающего после игры похвалил и тренер "Хотикова" Петр Ныклес. Его команде в итоге удалось добиться ничьей (2:2).
Вратарь хозяев после оказанной помощи вернулся в ворота, а вот защитнику потребовалась госпитализация. Он получил легкое сотрясение мозга и вернется в строй в ближайшие недели.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
23 Май 17:22 22 476
-
23 Май 14:20 16 828
-
23 Май 21:30 8 005
-
23 Май 21:53 7 871
-
23 Май 19:17 7 016