Американский боксер отказался от «рабского контракта»
Американский боксер Эдриен Бронер отказал британскому промоутеру Эдди Хирну в соглашении на проведение трех поединков за 6,75 миллиона долларов, назвав предложение "рабским". Об этом сообщает портал Bloody Elbow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В своем Instagram-аккаунте Бронер поделился снимком экрана с предложением от британца, сопроводив его комментарием. По словам боксера, компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия. Бронер назвал предложение Хирна "рабским контрактом".
Американцу предлагалось провести три поединка: 1 сентября 2018 года (с наградой в 2 миллиона долларов), 2 марта 2019 года (за 2, 25 миллиона долларов) и 3 сентября 2019 года (за 2,5 миллиона долларов).
Хирн заключил восьмилетнее соглашение на миллиард долларов со стриминговой платформой DAZN, которая запустит свое вещание в США в июне. Хирн уже запланировал 16 поединков и начал привлекать боксеров. Сообщается, что среди рассматриваемых кандидатур такие бойцы как Майки Гарсия, Эррол Спенс, Джермелл и Джермалл Чарло.
В активе 28-летнего Бронера 38 боев. Американец одержал победы в 33 поединках, из них 24 отправляя соперников в нокаут. Бронер - бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.
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