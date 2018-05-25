Американский боксер отказался от «рабского контракта»

Американский боксер Эдриен Бронер отказал британскому промоутеру Эдди Хирну в соглашении на проведение трех поединков за 6,75 миллиона долларов, назвав предложение "рабским". Об этом сообщает портал Bloody Elbow, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своем Instagram-аккаунте Бронер поделился снимком экрана с предложением от британца, сопроводив его комментарием. По словам боксера, компания Roc Nation предлагала ему более выгодные условия. Бронер назвал предложение Хирна "рабским контрактом".

Американцу предлагалось провести три поединка: 1 сентября 2018 года (с наградой в 2 миллиона долларов), 2 марта 2019 года (за 2, 25 миллиона долларов) и 3 сентября 2019 года (за 2,5 миллиона долларов).

Хирн заключил восьмилетнее соглашение на миллиард долларов со стриминговой платформой DAZN, которая запустит свое вещание в США в июне. Хирн уже запланировал 16 поединков и начал привлекать боксеров. Сообщается, что среди рассматриваемых кандидатур такие бойцы как Майки Гарсия, Эррол Спенс, Джермелл и Джермалл Чарло.

В активе 28-летнего Бронера 38 боев. Американец одержал победы в 33 поединках, из них 24 отправляя соперников в нокаут. Бронер - бывший чемпион мира в четырех весовых категориях.

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