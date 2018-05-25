Исполнительный комитет УЕФА накажет "ПСЖ" за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на RMC Sport, организация выбирает между двумя формами наказания: во-первых, парижский клуб может быть оштрафован, но, кроме того, чемпионов Франции заставят продать нескольких футболистов. По данным издания, наиболее вероятным исходом окажется отказ парижан от услуг Анхеля ди Марии, передает Day.Az.

Напомним, что прошлым летом "ПСЖ" за 222 млн евро приобрел Неймара и взял в аренду Килиана Мбаппе с последующим правом выкупа за 145 млн евро.

В минувшем сезоне "ПСЖ" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и Кубок французской лиги. Исходя из правил ФФП парижане летом 2017 года продали в "Ювентус" Блеза Матюиди, итальянцы заплатили за переход игрока 20 млн.