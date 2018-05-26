Команда Шевченко не смогла обыграть легенд «Реала» - ВИДЕО

Праздник футбола на Крещатике завершился результативной ничьей 3:3 в финальной встрече между друзьями Андрея Шевченко и легендами "Реала", передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

25 мая в центре Киева прошел выставочный турнир чемпионов, в рамках которого приняли участие четыре команды - команда Шевченко, легенды "Реала", легенды "Ливерпуля" и легенды Лиги чемпионов. На выдающихся личностей спорта пришло посмотреть огромное количество людей, которые все время не уставали шуметь и скандировать имена своих героев. В субботу в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

В первом матче друзья легендарного украинского форварда взяли верх над коллегами из УЕФА, победив со счетом 5:1. В то время как легенды "Реала" разобрались с "Ливерпулем" - 9:3. Проигравшие команды столкнулись в борьбе за третье место, где чуть более удачливыми оказались ветераны мерсисайдцев - 2:1. Финал же принес массу положительных эмоций и завершился символичной ничьей 3:3. Кстати, именно такой счет спрогнозировал Виталий Кличко в субботнем поединке на "Олимпийском".

Некоторые футболисты пообщались с прессой. Особенно дружелюбным с журналистами был экс-нападающий "Реала" и национальной сборной Хорватии Давор Шукер. Также удалось разговорить рекордсмена по количеству забитых голов в майке "Ливерпуля" - Иана Раша.

Несмотря на то, что братья Кличко изначально были заявлены как тренеры команды Шевченко, Владимир много времени провел на поле, подменяя в рамке ворот Тараса Луценко. Также по предварительной информации, в турнире должен был принять участие Святослав Вакарчук, которого много зрителей жаждали увидеть на поле, но лидер группы "Океан Эльзы" так и не сыграл, как и выдающийся португальский игрок Луиш Фигу и легенда "Шахтера" Дарио Срна.

Напоследок, все участники футбольного праздника сделали общее фото и раздарили маленькие мячики, выбив их в бесконечную толпу людей.

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