Известный боец UFC арестован по обвинению в домашнем насилии

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Ник Диас арестован в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации MMAFighting, Диас избивал и душил девушку, пока его действия не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что спортсмен в данный момент находится под следствием в тюрьме Кларка. Первое слушание назначено на 26 мая.

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