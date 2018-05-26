Известный боец UFC арестован по обвинению в домашнем насилии

26 мая 2018 11:58

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата Ник Диас арестован в Лас-Вегасе по обвинению в домашнем насилии, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации MMAFighting, Диас избивал и душил девушку, пока его действия не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что спортсмен в данный момент находится под следствием в тюрьме Кларка. Первое слушание назначено на 26 мая.

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