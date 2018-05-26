Сборную Испании по футболу обвинили в употреблении допинга

Издание Irish Independent в преддверии финала Лиги чемпионов выпустило грандиозную разоблачающую статью против испанского футбола. В основу материала легли показания велогонщика Хесуса Мансано, который в 2004 году поведал миру о систематическом применении допинга в его команде, передает Day.Az со ссылкой на newsru.com.

Все этого привело к масштабному расследованию против спортивного доктора Эуфемиано Фуэнтеса, мечтавшего получить Нобелевскую премию за разработку допинга. Мансано уверял, что услугами Фуэнтеса пользовались и многие известны футболисты, чьи имена не разглашались.

С того дня сборная Испании, почти не добивавшаяся успехов, выиграла два Евро (2008, 2012) и чемпионат мира, а испанские клубы 7 раз брали Лигу чемпионов и 8 раз - Лигу Европы. Сокамерник Фуэнтеса позже передал якобы слова доктора, что, если вся правда всплывет наружу, Испании придется вернуть золото ЧМ-2010.

В 2008 году Фуэнтес показал журналисту Стефану Мандару медицинские карты игроков "Реала", "Барселоны" и еще трех клубов с планами применения допинга на сезон. Вскоре после этого испанские власти совершили рейд в офис Фуэнтеса.

"Представьте, если бы Россия или Китай мутили воду таким образом. Как бы мы смотрели на них и их команды в этом случае?" - пишет обозреватель Irish Independent Эван Маккенна.

Маккенна намекнул, что в сокрытии положительных допинг-проб в мировом футболе участвовали ФИФА и УЕФА. В 2015 году УЕФА не признал данные Der Spiegel об обнаружении амфетаминов в организме одного из участников отборочных матчей Евро-2016.

В том же году ФИФА сообщила, что в мировом футболе было сдано 78 положительных проб, хотя данные WADA были куда суровее - 149 положительных результатов, отмечает Eurosport.



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