Неймар хочет попасть в команду Гвардиолы
26 мая 2018 13:31 191
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил, что хотел бы поработать под руководством главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я очень хотел поработать с Гвардиолой, он величайший специалист из действующих тренеров. Я перешел в "Барселону" через год после того, как он ушел. Надеюсь, что когда-нибудь я перейду в команду, возглавляемую Гвардиолой", - приводит слова Неймара ESPN.
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