Футболистам из Нигерии запретили встречаться с русскими девушками

Немецкий наставник футбольной сборной Нигерии Гернот Рор сообщил журналистам, что руководство команды запретило игрокам встречаться с русскими девушками во время чемпионата мира летом нынешнего года. Это положение официального распорядка команды из Африки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Футболистам будет разрешено встречаться с женами и другими членами семьи во время чемпионата мира, - цитирует Рора издание "Спорт-экспресс". - У каждого игрока будет своя комната, так что они смогут встречаться, за исключением дней подготовки к матчам и в дни игр".

"Я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками или "профессионалками", - категоричен главный тренер нигерийцев. По его словам, единственное исключение будет сделано для капитана сборной Джона Оби Микела, потому что у него жена - русская.