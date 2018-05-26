Прославленный азербайджанский самбист отметил юбилей - ФОТО

В Баку в Киноцентре "Низами" прошла презентация документального фильма "Чемпион", который посвящен прославленному спортсмену, президенту Федерации самбо Азербайджана, девятикратному чемпиону мира по самбо Джейхуну Мамедову. 23 мая ему исполнилось 50 лет. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На открытии вечера министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде отметили, что спорт является одним из приоритетов в жизни страны и такие личности как Джейхун Мамедов являются образцом для подражания, молодежь должна брать пример с таких выдающихся спортсменов, которые вписали свое имя в историю мирового спорта. Было отмечено, что государством уделяется большое внимание спорту, каждый год проходит огромное количество международных соревнований, Азербайджан уже завоевал звание спортивной державы, а наши спортсмены не перестают радовать своими победами и поднимают флаг страны на престижных международных соревнованиях.

Документальная лента снята по госзаказу на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Режиссер фильма - Замин Мамедов, оператор - Тариверди Таривердиев, музыкальное оформление - Исмаил Дадашов, исполнительный продюсер - Ильгар Мусаев, продюсер - Мушфиг Хатамов.

Джейхун Мамедов - воспитанник Агдамской школы самбо. Четырехкратный чемпион СССР, 9-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, победитель кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР, обладатель медали "Терегги" ("Прогресс").

Начал свои занятия спортом с вольной борьбы, в секцию которой, записался в 11 лет без разрешения родителей, затем увлекся самбо. В 1992 году Мамедов делает свой первый "золотой дубль", победив как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира. Джейхун повторяет это достижение через год: на чемпионате мира в Нови-Сад (Сербия) и чемпионате Европы в Паневежисе (Литва) он поднимается на высшую ступень пьедестала почета. В 1995 году, после завоевания пятого титула чемпиона мира, президент Азербайджана Гейдар Алиев лично поздравил спортсмена и наградил его медалью "Терегги".

С 2003 года и по настоящий момент Джейхун Мамедов возглавляет Федерацию самбо Азербайджана, а также является членом исполнительного комитета Европейской федерации самбо.

Джейхун Мамедов выразил признательность организаторам за проявленное внимание и реализацию проекта, который стал лучшим подарком на юбилей.