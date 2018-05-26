Около 18 тысяч болельщиков прибыли в Киев на финал Лиги чемпионов

Почти 18 тысяч футбольных болельщиков прибыли в Киев на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем". Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, передает Day.Az.

"Пограничники оформили документы на въезд в страну почти 18 тысячам граждан, которые следуют на финал ЛЧ. В том числе в течение последних суток оформлено 8 тысяч человек", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, как сообщил пресс-центр киевской полиции, открыто 15 уголовных дел по инцидентам с участием болельщиков из разных стран, прибывших на проведение футбольного финала Лиги чемпионов УЕФА.

С утра фаны "Ливерпуля" собираются в парке Шевченко, "Реала" - напротив дворца "Украина". Большая фан-зона "Фестиваль чемпионов" обустроена на главной улице Киева Крещатике, который в эти дни стал пешеходным, как и примыкающие к нему и стадиону "Олимпийский" улицы. Для любителей футбола, которые не попадут на стадион, на Контрактовой площади на Подоле обустроили площадку с большим экраном для трансляции матча.

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" рассчитан на 70 тыс. мест. Все билеты на матч проданы заблаговременно.