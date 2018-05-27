Необычная любительница тенниса заставила спортсменов прервать игру - ВИДЕО

27 мая 2018 09:30

Теннисный турнир в Риме (Италия) был приостановлен из-за необычной посетительницы, решившей получить свою минуту славы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Все очень удивились, когда на корт выбежала кошка и пронеслась рядом с сеткой, а после совершила забег по зрительским трибунам. После этого четвероногая любительница тенниса посчитала, что получила достаточно внимания, так что она скрылась.

К счастью, кошке посчастливилось не получить удар мячом, ведь неизвестно, чем могла бы закончиться для неё такая травма.

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Необычная любительница тенниса заставила спортсменов прервать игру

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